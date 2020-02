Effrazione in due asili a Venezia, sopralluogo dell’assessore alle Politiche Educative: “Strutture messe in sicurezza, domani mattina saranno aperte”

“Tolleranza zero per i vandali che hanno danneggiato il Nido Arcobaleno e la scuola dell’infanzia Comparetti di Venezia”. Queste le parole dell’assessore alle Politiche educative che questa mattina si è recato in sopralluogo nei due asili presi di mira dai ladri nella notte.

“Non possiamo permettere che dei delinquenti colpiscano le strutture che dedichiamo ai nostri bambini, i nostri affetti più cari. Per entrambe le strutture abbiamo subito proceduto alla sanificazione completa e a al riordino totale, anche grazie a personale ausiliario aggiuntivo, appositamente e prontamente inviato da Ames unitamente ad una responsabile del servizio – ha spiegato l’assessore – Sono andato personalmente in sopralluogo per verificare che la situazione sia tornata alla normalità con il ripristino anche dei danni alle strutture”.

Sullo stato della messa in sicurezza degli asili l’assessore ha poi aggiunto: “Rimane, in questo momento, unicamente da terminare la riparazione del portone di ingresso, cosa che sarà completata entro le prime ore del pomeriggio grazie all’intervento dei falegnami inviati dai Lavori Pubblici. Domani mattina entrambe le strutture saranno quindi perfettamente funzionanti – ha confermato – Non ci fermiamo qui, accelereremo al massimo la già prevista installazione di telecamere, da collegare alla nuova control room del Tronchetto, ma che fin da subito avranno un effetto deterrente. Nel frattempo abbiamo organizzato una serie di controlli notturni tramite la polizia municipale e le altre forze dell’ordine, che hanno già avviato le indagini”.