Elezioni del 20 e 21 settembre: apertura straordinaria dell’Ufficio Elettorale e Anagrafe

In occasione del Referendum costituzionale per la riduzione del numero dei parlamentari e delle Elezioni regionali del Veneto del 20 e 21 settembre 2020 l’ufficio Elettorale e lo sportello Anagrafe CIE (Carta di identità elettronica), che si trovano a Palazzo degli Uffici, in piazza Biade 26, saranno aperti in via straordinaria, ad accesso libero (senza prenotazione), sabato 29 agosto con il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.

Si potrà accedere all’ufficio Elettorale esclusivamente per il rilascio delle tessere elettorali smarrite, rovinate o prive di spazi per i timbri che certificano il voto.

Contemporaneamente, lo sportello Anagrafe CIE rilascerà, in via straordinaria, carte d’identità elettroniche agli elettori sprovvisti di documento d’identità valido o in caso di smarrimento, furto, deterioramento, primo rilascio. Si ricorda che, in base a quanto previsto dal “decreto Rilancio”, la validità dei documenti di riconoscimento e di identità scaduti è stata ulteriormente prorogata al 31 dicembre 2020. Resta limitata alla data di scadenza del documento la validità ai fini dell’espatrio.

“Vista anche la particolare situazione che stiamo vivendo da mesi, abbiamo ritenuto di potenziare questo servizio per garantire la più ampia partecipazione al voto, considerato che si tratta del momento di massima espressione democratica – ha precisato l’assessore con delega ai servizi demografici -. Si raccomanda a tutti di rispettare le disposizioni anticontagio, accedendo agli uffici muniti di mascherina e rispettando il distanziamento sociale non solo per la tutela propria ma anche per quella degli altri utenti e dei dipendenti comunali”.

Pagina informativa sulle elezioni regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020: