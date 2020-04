Elisa La Paglia: “Rilancio locali pubblici e spettacoli: la chiave sono le aree verdi”

L’assessore Zavarise ha ripreso solo la parte più facile della mia proposta per il rilancio del commercio e delle culturali. L’idea dei micro eventi davanti ai locali si scontra infatti con l’altissima densità del centro storico che vede la stragrande maggioranza dei locali affacciarsi su un marciapiede. Ragion per cui o si decide (e sarebbe ora) di chiudere le vie al traffico, ma col rischio poi di creare comunque assembramenti, oppure i locali devono spostarsi (di qui l’idea del temporary bar) nelle aree verdi limitrofe ai quartieri dove sarebbe possibile gestire in sicurezza un maggior numero di pubblico, tanto più se c’è la possibilità di restare seduti e di proporre degli spettacoli di spessore. L’idea richiede naturalmente una regia da parte del Comune, ma è immediatamente realizzabile nei giardini pubblici mentre per i Bastioni bisogna interagire con Sovrintendenza e Demanio come abbiamo scritto e come avremo modo di discutere venerdì in commissione commercio. L’amministrazione se la sente di assumersi questo impegno?

Elisa La Paglia, consigliera comunale Pd Verona