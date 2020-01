Emanuele Zuelli stipula il primo contratto con il ChievoVerona

Il classe 2001 si è legato alla società gialloblù fino al 30/06/2024

L’A.C. ChievoVerona comunica che il centrocampista Emanuele Zuelli ha stipulato il suo primo contratto professionistico che lo lega al ChievoVerona fino al 30/06/2024.

Nato a Merano, in provincia di Bolzano, il 22/11/2001, Zuelli ha sempre ricoperto il ruolo di centrocampista centrale. Anche lui si può ​definire un altro prodotto di valore del Settore Giovanile gialloblù. Zuelli, infatti, arriva al ChievoVerona nella stagione 2015/2016, entrando a far parte della categoria Under 15. Dopo la prima stagione in Under 15, le due successive lo vedono protagonista in Under 16 e Under 17.

La stagione 2018/19 approda in Primavera, partecipando alla cavalcata che vede la squadra gialloblù capace di qualificarsi ancora una volta ai playoff scudetto.

Anche questa stagione è iniziata nel migliore dei modi per Zuelli, insignito della fascia di capitano della squadra Primavera e capace di bissare in poche partite le 2 reti segnate nella scorsa stagione.

La firma del suo primo contratto professionistico, e gli allenamenti sempre più frequenti affrontati insieme ai giocatori della Prima squadra, testimoniano l’alto livello di crescita che un altro ragazzo del Settore Giovanile del ChievoVerona ha saputo compiere, con sacrificio, impegno e passione.

In bocca al lupo Emanuele!