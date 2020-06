Emilio Fede arrestato per evasione dai domiciliari, stava cenando sul lungomare a Napoli con la moglie

L’ex direttore del Tg 4, Emilio Fede, è stato arrestato a Napoli per evasione dagli arresti domiciliari. Ieri sera – come riporta il quotidiano Roma – stava cenando sul lungomare con la moglie, l’ex senatrice Diana De Feo, in occasione del suo 89esimo compleanno. Fede deve scontare altri 4 anni ai servizi sociali e non avrebbe atteso l’autorizzazione del giudice di sorveglianza per trasferirsi da Milano a Napoli. Fede – sottolineano fonti a lui vicine – avrebbe comunicato il suo spostamento ai carabinieri di Segrate.