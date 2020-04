Ennesima condanna a morte degli alberi

Abbiamo assistito increduli al blitz notturno di eliminazione dei 100 alberi in Via Dal Cero, per fare spazio al filobus e subito dopo l’Amministrazione in emergenza sanitaria globale toglie di mezzo altri 10 alberi nel tratto pedonale che collega Via Meneghetti con Via Navasa, che costituivano un piccolo polmone verde, a pochi passi dalla camera a gas di Corso Milano.

Alberi malati e quindi pericolosi è il solito pretesto di chi si dimostra insensibile ai temi ambientali, quando a Verona non si ha ricordi di morti per caduta di alberi. Tagliare gli alberi all’inizio della primavera in piena nidificazione significa togliere equilibrio al sistema e violare le direttive europee, che vietano gli interventi che possano disturbare la riproduzione dell’avifauna oltre che i regolamenti comunali. La condotta poi può avere rilevanza penale.

Non si capisce perché il Comune, tra le tante priorità, acceleri proprio su questa, dopo che il Tribunale di Monza in questi giorni ha sospeso in via d’urgenza i lavori di abbattimento di 95 platani secolari, data la drammatica pandemia in corso, che mette a rischio di contagio anche i lavoratori coinvolti.

Auspichiamo pertanto che chi si occupa di manutenzione degli alberi ascolti finalmente le richieste della Natura, nell’interesse anche dell’uomo, tenendo conto del recentissimo Decreto del 10 marzo 2020 n. 63 del Ministero dell’Ambiente, che stabilisce i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico, andando finalmente a normare un tema che necessita comunque di una legge nazionale, che vieti l’indiscriminato taglio degli Alberi.

Avv. Chiara Tosi