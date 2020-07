Esperienze forti, dal 18 giugno 165 giovani tra i 15 e i 23 anni a servizio della città

Sono stati 165 i ragazzi tra i 15 e i 23 anni che dal 18 giugno hanno scelto di fare attività di volontariato nell’ambito dell’iniziativa “Esperienze forti”.

L’iniziativa, che si concluderà il 4 settembre 2020, nonostante le restrizioni legate al rispetto delle disposizioni anti-contagio in seguito all’emergenza Covid-19, ha visto l’adesione di 20 enti ed associazioni del territorio (contro i 25 del 2019, i 23 del 2018, i 17 del 2017 e i 19 nel 2016) per un totale di 311 posti disponibili in vari ambiti: infanzia e adolescenza, attraverso centri estivi e attività educative, povertà e marginalità, con servizio nelle mense e in progetti di sostegno e aiuto a persone in situazioni di difficoltà e donne vittime di violenza, cultura, con attività di riordino delle collezioni nelle biblioteche cittadine.

L’annuncio è del consigliere comunale delegato alle funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili che che questa mattina in via Frescobaldi, insieme con l’assessore con delega alla protezione civile e il coordinatore delle attività, ha presentato il bilancio della quinta edizione dell’iniziativa ideata dal Centro vicentino di solidarietà (Ceis Onlus) in collaborazione con l’ufficio politiche giovanili del Comune di Vicenza.

“Si conclude oggi il lavoro della protezione civile comunale legato all’emergenza Covid-19 e, in particolare, la parte più importante legata all’assistenza alimentare – ha spiegato l’assessore con delega alla protezione civile –: oggi, 31 luglio, scade, infatti, il protocollo di intesa con Caritas Vicenza e diverse Caritas parrocchiali, Protezione Civile, San Vincenzo, associazione “Basta Sprechi Vicentina Onlus”, Veloce, Croce Rossa Vicenza e altre associazioni di volontariato impegnate nel sostegno alimentare alle famiglie. Proprio oggi, quindi, eseguiremo le ultime consegne delle borse spesa gratuite a persone e famiglie in condizioni di difficoltà. Da domani torneranno in campo solo le associazioni presenti sul territorio ancor prima dell’emergenza Coronavirus. Si tratta di un ottimo bilancio dell’attività con quasi 20 mila pacchi famiglia consegnati a oltre 1400 nuclei indigenti. È stato un grandissimo sforzo coordinato dalla protezione civile che ha dato buonissimi risultati anche in un’ottica sociale visto che moltissime persone, come ad esempio i ragazzi di Esperienze forti, si sono affacciati al mondo del volontariato e della protezione civile in particolare scegliendo, poi, di proseguire in questo percorso”.

“Sono veramente soddisfatto nel vedere come questa nuova proposta per Esperienze forti 2020, costruita in emergenza sanitaria, si sia conclusa con un successo sotto molteplici aspetti – ha dichiarato il consigliere delegato alle funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle politiche giovanili –. In primis per i nostri giovani che hanno scelto con entusiasmo questa opportunità di volontariato dimostrando, così, grande senso civico ed un ammirevole senso di comunità, principi imprescindibili per costruire una Vicenza del futuro, forte e socialmente solida. Dall’altro lato, le attività della protezione civile hanno avuto modo di essere rafforzate grazie al supporto fattivo dei ragazzi, un sostegno che in questi mesi è stato veramente prezioso per dare tutto l’aiuto alla nostra realtà sociale messa a dura prova dal Covid 19. Un altro importante aspetto del quale, in qualità di delegato, ho voluto tener conto nel dare spazio a tale iniziativa innovativa è stato l’investimento nel futuro in vista di questa apertura della Protezione Civile verso i nostri giovani: così facendo si va nella direzione di un ampliamento, rinnovamento e ricambio del gruppo comunale il quale, come abbiamo visto, è stato centrale nella gestione di queste situazioni e nelle attività di supporto all’intera realtà sociale. I nostri giovani non sono menefreghisti o fannulloni, anzi: hanno voglia di costruire un futuro migliore e di portare avanti con responsabilità gli impegni verso la comunità e questo ne è l’esempio più lampante. Bravi ragazzi, avanti tutta per costruire una Vicenza più giovane e più giovani per Vicenza!”

Tra le novità proposte dal progetto, collegate al periodo emergenziale, una, in particolare, ha ottenuto la maggior parte delle adesioni. Nell’ambito del servizio Vicenza Sicura era prevista, infatti, la possibilità di collaborare con il Gruppo comunale di volontari di protezione civile nella preparazione di alimenti (frutta e verdura) e inscatolamento dei pacchi alimentari per le persone e famiglie in difficoltà. L’attività si è svolta durante il mese di luglio, il martedì, giovedì e venerdì, dalle 10.30 alle 14.30, in via Frescobaldi. Sono stati messi a disposizione 24 posti, riservati a ragazzi dai 16 anni in su, che si sono esauriti in breve tempo. Hanno aderito sia ragazzi che ragazze in quasi uguale misura, di varie età, con una maggioranza di 17enni.

Dati

Nel dettaglio, per quanto riguarda attività educative e centri estivi hanno dato la loro disponibilità cooperativa Alinsieme, Circolo San Giovanni, Cooperativa sociale Aster Tre, Cooperativa Studio Progetto, Assogevi Aps, Noi oratorio parrocchiale, Associazione genitori ICS, Associazione Terra di Mezzo, Laludo, Cooperativa Tangram e CSI – Centro sportivo italiano, Sportitaly asd, cooperativa Terrabase; per attività in ambito di povertà e marginalità Protezione Civile, Cooperativa sociale Pari Passo, associazione Ozanam – il Mezzanino e Daikonia; per attività di volontariato Operazione Mato Grosso; per attività di riordino librario quattro sedi della Biblioteca Bertoliana del Comune di Vicenza (Laghetto, Villaggio del Sole, Anconetta e Riviera Berica), per servizi Centro Antiviolenza di Vicenza CeAv.

L’edizione 2020 ha visto 165 iscrizioni, in 28 hanno fatto più di un’esperienza (erano 213 le adesioni lo scorso anno, 180 nel 2018 e 110 nel 2016 e nel 2017).

Anche quest’anno per iscriversi alcune attività richiedevano la maggiore età. I maggiorenni potevano iscriversi a tutte le 311 attività (100%), i diciasettenni ne avevano a disposizione 277 (89%), i sedicenni 229 (74%) e i quindicenni 46 (15%).

Per quanto riguarda le attività, hanno partecipato soprattutto ragazze (68%). L’83% degli iscritti ha un’età tra in 16 e i 18 anni. I quindicenni sono il 6% e i giovani dai 19 in su l’11%. I minorenni sono il 79%.

I residenti nel Comune di Vicenza sono il 71% mentre i rimanenti (29%) risiedono nei Comuni di Altavilla, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Camisano, Cavazzale, Costabissara, Dueville, Gambugliano, Longare, Marostica, Montecchio Maggiore, Monticello Conte Otto, Quinto, San Pietro in Gu, Sarego, Sovizzo, Torri di Quartesolo.

Sono stati occupati il 53% dei posti messi a disposizione degli enti (il 100% nell’ambito delle attività culturali, il 58% nella marginalità, il 54 nei centri estivi, il 30% nel volontariato e il 17% nei servizi).

Il 94% degli iscritti sono studenti: il 18% proviene dal Fogazzaro, 11% dal Boscardin, 10% dal Pigafetta, 9% dal Quadri, 7% dal Montagna, 7% dal Fusinieri e il 38% da altre 17 scuole/università.

Quest’anno per far conoscere il progetto si è utilizzata messaggistica su whatsapp, apertura del sito www.esperienzefortivicenza. wordpress.com, 13 post su Facebook e Instagram e gli sportelli virtuali su Zoom.

In vista delle dall’avvio del progetto il 3 giugno è stato fatto uno sportello virtuale sulla piattaforma Zoom per aspetti organizzativi con gli enti aderenti al progetto. Con la stessa modalità, l’8 giugno c’è stato lo sportello di presentazione del progetto per i ragazzi al quale hanno partecipato complessivamente 65 ragazzi (e genitori).

Anche la verifica dell’esperienza ha assunto una forma virtuale, a differenza degli scorsi anni con incontri in presenza. I ragazzi stanno raccontando la loro esperienza in forma scritta o attraverso un video che pubblicano in una piattaforma (https://padlet.com/ marcellomanea/ ESPERIENZEFORTIVICENZA).

