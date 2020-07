“Estate anziani 2020’, in distribuzione il vademecum con info, numeri utili e consigli per proteggersi dal Covid

È in distribuzione da oggi l’opuscolo cartaceo ‘Estate anziani 2020’. Il vademecum viene predisposto dal Comune per dare un supporto ai cittadini non più giovanissimi che si trovano a trascorrere in città buona parte dei mesi estivi. Uno strumento ad hoc, che contiene informazioni, numeri di emergenza, indirizzi, utili anche per la gestione quotidiana della giornata. E quest’anno, con una particolare attenzione alle regole per il contenimento dei contagi da Covid-19, dalla sanificazione degli ambienti chiusi a come fare la spesa o andare al ristorante in tutta sicurezza.

Sfogliando il libretto è possibile trovare le aree verdi più vicine, i Centri anziani del quartiere, ma anche suggerimenti utili rivolti ai cittadini per affrontare il caldo estivo e la corretta alimentazione. Non mancano le pagine dedicate alla sicurezza dell’anziano, con i comportamenti da adottare in casa e fuori, così come i numeri da chiamare in caso di bisogno e il vademecum con i 10 consigli per non cadere. Viene spiegato inoltre il novo progetto “Lo so che non sono solo”, rivolto alle persone ultraottantenni, un servizio settimanale di ascolto telefonico attivato per far fronte alla solitudine di tanti anziani.

E poi, i numeri telefonici da chiamare per le emergenze sanitarie, le farmacie di turno, servizi utili come ‘Farmaco pronto’, pasto a mezzogiorno e ascolto telefonico e i distretti sanitari. Ma anche le sedi dei Centro sociali territoriali del Comune e lo sportello per le informazioni con numero verde 800085570.

L’opuscolo, che viene ampiamente diffuso sul territorio, è disponibile negli uffici dei Servizi sociali, nei Centri d’incontro “Anziani protagonisti nel quartiere”, nelle Circoscrizioni, nelle sedi anagrafiche, all’URP (anche delle Circoscrizioni), all’Ospedale e nei distretti Ulss, nelle farmacie e nelle Parrocchie.

Tutte le informazioni sono pubblicate anche sul sito del Comune.