Euro 2020 diventerà Euro 2021: rinvio per coronavirus, ufficialità nel pomeriggio

Lo slittamento dell’Europeo di calcio è deciso. Questo per permettere alle federazioni di portare a termine i campionati e le coppe europee dopo lo stop forzato per l’emergenza coronavirus. Euro 2020 sarà rinviato di un anno. Così è stato deciso durante le varie video conferenze organizzate dall’Uefa che nel pomeriggio ufficializzerà la decisione.

C’era un solo scenario sul tavolo per Euro 2020, lo slittamento della competizione. La Uefa ne ha discusso in queste ore di riunioni in video conferenza con l’Eca, l’associazione dei club europei, con le Leghe e con i rappresentanti delle Federazioni. Dunque rinvio del Campionato Europeo che si giocherà il prossimo giugno. Da Euro 2020 a Euro 2021. L’annuncio ufficiale è atteso nel pomeriggio, quando si riunirà il comitato esecutivo di Nyon. La scelta di rinviare l’Europeo consentire di portare a termine campionati e coppe europee, in stand-by per via dell’emergenza coronavirus.