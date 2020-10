Evade dai domiciliari per comprare eroina: 23enne arrestata dalla Polizia locale

Da Mirano a Mestre per comprare eroina, nonostante fosse ai domiciliari. Una donna di 23 anni è stata arrestata e rimessa in custodia domiciliare dopo essere stata fermata nella serata di sabato, 26 settembre, mentre stava acquistando una dose di stupefacente in via Dante. A fermarla agenti del Nucleo operativo della Polizia locale. Denunciato a piede libero anche lo spacciatore, un 33enne richiedente asilo con permesso di soggiorno per motivi umanitari.

L’arresto è stato portato a termine durante l’attività di controllo svolta dalla Polizia locale, appostata nell’area di via Dante dal pomeriggio. Verso le 20 gli agenti hanno notato due giovani (la ragazza ai domiciliari e il suo compagno) incontrare un sospetto spacciatore e ricevere, dopo la consegna di alcune banconote, una bustina contenente presumibilmente della droga. Gli operatori hanno fermato subito lo spacciatore, con precedenti per resistenza e lesioni personali risalenti allo scorso anno, il quale, oltre alla denuncia, ha ricevuto anche un ordine di allontanamento dal territorio (Daspo).

Per quanto riguarda la coppia, la ragazza, colta in flagranza di reato, è stata arrestata e su disposizione della Procura riportata agli arresti domiciliari in attesa di nuove disposizioni del Tribunale di sorveglianza. A lei e al ragazzo, accusati anche di aver violato il regolamento di Polizia urbana per aver acquistato droga in strada, la sanzione di un Daspo urbano e 450 euro di multa.