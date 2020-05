Fase 2: azienda veneta raddoppia stabilimento e assume

PADOVA, 4 MAG – Si espande e assume nuovi dipendenti proprio nel giorno d’avvio della Fase 2 la HiRef, società padovana specializzata in impianti di climatizzazione per condizionare e sanificare edifici e Data Center, ha aperto oggi una nuova sede produttiva di 4.500 metri quadrati che potrà ospitare fino a 35 dipendenti, a pochi passi dalla struttura principale di Tribano (Padova). Per questa nuova apertura, nel primo giorno della Fase 2, l’azienda ha assunto oltre venti lavoratori ed è pronta ad ampliare ulteriormente l’organico. HiRef conta 293 dipendenti e ha chiuso il 2019 con un fatturato di 56,8 milioni (+9%), dei quali 21,3 da 7 spin-off realizzati nel corso degli anni per diversificare e far rendere al meglio le varie linee innovative. Presente in Europa, in America Latina, in Africa e in molti Paesi di lingua russa, HiRef ha realizzato il sistema di refrigerazione per la metropolitana di Copenaghen, l’impianto di raffreddamento per la zecca di Stato della Russia.

Fonte: ANSA.