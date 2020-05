Fase 2: da domani apre spiaggia Bibione, volano le prenotazioni

VENEZIA, 29 MAG – Parte domani la stagione balneare per la spiaggia di Bibione (Venezia), che si prepara ad accogliere i turisti per un primo test con le nuove regole post Covid. I numeri, dicono gli operatori, fanno ben sperare: nelle ultime due settimane, tra hotel, villaggi e appartamenti, si conta un +70% di prenotazioni rispetto alle prime due settimane di maggio, e circa 6 mila visite al giorno su bibione.com, il portale unico di prenotazione, cifra che si avvicina agli stessi livelli di visite dello stesso periodo del 2019. “Rivediamo la luce dopo un periodo molto triste e di grande incertezza” – afferma Giuliana Basso, presidente di Bibione Live – “ma non abbiamo avuto dubbi sul fatto che avremmo riaperto. E infatti si riparte con sole due settimane di ritardo”.

Debutta la prenotazione online dell’ombrellone, su ‘bibionespiaggiaonline.com’, con ‘posti al sole’ che superano i 10 metri quadrati; si va dai 16 mq fino ai 64 mq, secondo disponibilità e la conformazione naturale della spiaggia.