Fase 2: Padova, piazze affollate, e c’è chi si sposa

Il si’ solo con i testimoni, lei con mascherina di pizzo

PADOVA, 9 MAG – Un sabato quasi pre-Coronavirus quello di oggi a Padova, con piazze affollate, file davanti ai negozi di alimentari, e qualche ragazzo tornato sui gradini della Gran Guardia a bere spritz da asporto, preso nei bar vicini. Il tutto favorito da una giornata di sole, prova generale di cosa potrà essere dopo il 18 maggio. E infatti c’è stato chi, come Silvia e Giuliano, si è sposato proprio oggi, mantenendo la data del matrimonio fissata da tempo. La coppia, accompagnata solo dai testimoni, è uscita felice dal municipio, ricevendo gli auguri dei padovani incrociati sul Liston. Vestito bianco, bouquet di calle, la sposa sfoggiava anche una mascherina nuziale di pizzo, cucita da lei stessa. Nel centro storico tanta gente e un gran movimento di bici e motorini; lunghe attese davanti ai corridoi per accedere ai banchi del mercato all’aperto e nei negozi del Salone. Nessun però era privo di mascherina o guanti, e per tutti un’attenzione ormai rodata al metro di distanza sociale.

Fonte ANSA