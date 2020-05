Fase 2: Zaia, tamponi in ‘pool’ per accelerare lo screening

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato oggi di aver deciso di avviare l’analisi dei tamponi in “pool” per accelerare lo screening della popolazione.

Nel concreto, ha spiegato, “prendiamo 10 analisi singole, ne prendiamo un po’ e le mescoliamo tutte in una provetta unica e analizziamo la provetta. Se da’ positività torniamo alle provette singole e le analizziamo una alla volta per trovare il positivo, ma visto che l’incidenza è ormai sotto il 2 per mille abbiamo un moltiplicatore per dieci nelle analisi quindi risolviamo il fattore limitante delle macchine facendone dieci in una”.

Fonte: ANSA.