Favorire i Mercati Virtuali per contrastare la crisi dei commercianti dovuta all’emergenza. Villafranca Domani presenta ordine del giorno

Il gruppo Villafranca Domani, composto dai consiglieri Vincenzo Tedesco, Jacopo Foroni e Nicole Ortombina, sulla scia di quanto fatto dal gruppo Verona Domani in altre amministrazioni vicine, ha proposto, tramite l’inserimento di un punto all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta di patrocinare i portali online per la promozione degli esercizi commerciali del territorio.

I consiglieri di Villafranca domani precisano che il lockdown ha cambiato, e sta cambiando, notevolmente le abitudini dei consumatori sottolineando che gli acquisti tramite portali eCommerce rispecchiano delle nuove abitudini domestiche.

“La nostra sensibilità va a sostegno delle attività commerciali del territorio per la promozione dei servizi di consegna a domicilio per evitare, soprattutto alle fasce della popolazione più a rischio, di dover uscire di casa e per cercare, al contempo di mantenere operative le attività commerciali garantendo la sopravvivenza”.

L’evoluzione dei Marketplace permetterà a tutti i settori economici di affrontare questo periodo di rivoluzione virtuale diventando un’opportunità irrinunciabile.