Federico Benini. Commissione temporanea per la mobilità post Covid: primo sì dell’amministrazione

Comincia a prendere forma la proposta del Pd per la costituzione di una commissione temporanea che si occupi nel breve e medio periodo, di aumentare la sostenibilità del sistema della mobilità cittadina, un’esigenza tanto più stringente considerato che con la Fase 2 dell’emergenza da Coronavirus una quota importante di trasporto pubblico sarà inibita dalla necessità di mantenere le misure di distanziamento sociale, riducendo quindi la capacità del sistema di trasporto pubblico locale. Il che rende grave e concreto il rischio di una esplosione del traffico motorizzato privato.

Oggi in Conferenza dei Capigruppo l’Assessore Zanotto si è detto d’accordo con la nostra proposta di commissione e ha manifestato la volontà di acquisire qualche dato in più dai tecnici comunali prima di rendere l’idea operativa.

Spostare una quota significativa di traffico privato dai mezzi motorizzati come le auto ai mezzi sostenibili come le biciclette è urgente anche in considerazione del mega-cantiere del filobus che minaccia di paralizzare la città sul nodo di Città di Nimes.

Federico Benini, capogruppo comunale Pd Verona