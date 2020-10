‘Fermare il contagio’, il governo pensa a nuovi provvedimenti

L’incremento dei contagi preoccupa, e si ipotizzano nuovi interventi. Un vertice per decidere ‘senza indugio’ nuove misure nazionali per contenere il contagio, d’intesa con le Regioni. La richiesta al premier Conte è arrivata dal capodelegazione Pd al governo Franceschini. “Spero che nessuno pensi di richiudere tutto quanto, perché sarebbe un disastro economico, culturale e sociale, dice Salvini, che invita alla cautela e all’attenzione. Speranza precisa: ‘nessuna decisione è stata assunta in questo momento. Leggo un’abbondanza di indiscrezioni, ma noi siamo qui e analizziamo tutti i dati, ci confrontiamo con le Regioni’. Manfredi spiega che ‘nella giornata di domani si lavorerà per valutare la necessità di possibili nuovi interventi’.

Fonte. ANSA.