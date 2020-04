Festa dell’Europa: dal 5 al 9 maggio palazzi comunali illuminati di blu

Nelle serate dal 5 al 9 maggio le facciate dei Municipi di Venezia e di Mestre, la Torre civica di Mestre, e la fontana di piazzale Giovannacci a Marghera saranno illuminati di blu.

L’Amministrazione comunale intende in questo modo celebrare anche quest’anno la Festa dell’Europa, che ricorrerà il 9 maggio, a ricordo del discorso tenuto nel 1950 dall’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, in cui egli aveva esposto l’idea di una nuova forma di cooperazione politica per l’Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni continentali.

Venezia, 29 aprile 2020