Festa in Gran Guardia per i 110 anni della Croce Verde

La Croce Verde di Verona compie 110 anni e festeggia in Gran Guardia. L’appuntamento, aperto a tutti, è per lunedì 16 dicembre, alle ore 20.30. Durante la cerimonia, che vedrà presenti volontari, dipendenti e famiglie, verranno consegnate le benemerenze, un modo per ringraziare 213 veronesi che da anni sono impegnati nel garantire il servizio. Tra i premiati quanti hanno raggiunto le diverse tappe di anzianità, ma anche il gruppo istruttori e i pensionati. Verrà inoltre consegnata una speciale menzione agli “Angeli” della Croce Verde.

L’evento sarà anche l’occasione per lo scambio dei tradizionali auguri di Natale.

Croce Verde è l’ente più longevo di Verona nell’ambito del soccorso ai cittadini. Da oltre un secolo, infatti, opera sul territorio dove oggi è presente con le sue 3 sedi cittadine e le 10 dislocate nei diversi comuni della provincia. Per un totale di 1.500 volontari e circa 80 dipendenti.

La serata è stata presentata questa mattina, in municipio, dall’assessore alle Manifestazioni Filippo Rando, insieme al presidente della Croce Verde Michele Romano, con la vicepresidente Patrizia Albertini, il comandante Simone Bellamoli e il vicedirettore sanitario Dario Mastropasqua. Erano presenti anche l’assessore alla Sanità della Regione Umbria, nonché ex sottosegretario, Luca Coletto e il consigliere comunale Gianmarco Padovani.

“Sarà una bella serata da passare in famiglia – ha detto Rando -, l’occasione per ringraziare tutti i volontari e quanti hanno reso grande negli anni la Croce Verde di Verona. Non ci sono abbastanza grazie per tutte queste persone che 365 giorni all’anno sono a disposizione della collettività. Un servizio prezioso e unico che deve essere festeggiato come merita”.