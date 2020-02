Festival di Sanremo 2020: quale sarà il vincitore della settantesima edizione per i bookmakers?

Sanremo 2020 è alle porte: da domani sera fino all’8 febbraio, Amadeus condurrà la 70esima edizione del festival della Canzone Italiana presso il Teatro Ariston. E’ ufficialmente aperto quindi il TotoFestival: quale dei 24 big in gara vincerà la manifestazione? Superscommesse ha comparato le quote proposte dai principali bookmaker per i possibili vincitori di quest’anno. I tre cantanti favoriti per la vittoria di Sanremo sono Anastasio, Alberto Urso e Achille Lauro. Il rapper vincitore di XFactor 2018 è il favorito numero uno, come testimoniato dalle quote che si trovano sul web: il suo successo è offerto su Bet365 a 3.75, a 4.50 da Sisal e Better mentre Bwin, lo offre a 6.00. Per il tenore siciliano, invece, vincitore della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, la quota che lo favorisce è quella di Unibet a 5.00. Più alte su Sisal ed Eurobet, rispettivamente a 9.00 e 11.00. Nella top tre dei cantanti favoriti compare, infine, anche Achille Lauro, che lo scorso anno fece successo e scalpore con la sua “Rolls Royce”. Unibet e Better lo propongono a 6.00, mentre Bwin ed Eurobet offrono il suo trionfo a 8.00, poco meno di quanto viene quotato da Sisal, cioè a 9.00. Il festival contempla poi la partecipazione di altri protagonisti come Elodie e Irene Grandi. Bookmaker come Snai ed Eurobet quotano la Grandi rispettivamene a 6.00 e 9.00, mentre Bwin sale vertiginosamente a 26.00. Elodie è offerta da Snai a 8.00, da Eurobet a 9.00 mentre da Bwin a 11.00. Da non sottovalutare anche Claudia Lagona, meglio conosciuta come Levante, la cui vittoria è proposta da Snai a 8.00, a 11.00 da Bwin, mentre a 21.00 da Eurobet. Anche Giordana Angi, finalista di Amici di Maria De Filippi insieme all’amico Alberto Urso, risulta tra i possibili vincitori, essendo quotata da Bwin a 6.00 e a 10.00 da Snai e Eurobet. Ritorna poi sul palco anche Francesco Gabbani, che nel 2017 conquistò l’Ariston con la sua “Occidentali’s Karma”, e che quest’anno si presente tra gli outsider: Bwin gli ha riservato la quota di 7.00, mentre Eurobet di 15.00. Sempre su Eurobet, infine, è possibile leggere le quote sui probabili testa a testa e sull’opzione “almeno dei due vince”, con l’accoppiamento di due cantanti e la quota corrispondente.