Filly Lupo: il jazz e il tango argentino nel cuore

Filly Lupo studia canto Jazz alla Scuola Civica di Milano e Recitazione Cinematografica presso Milano Film Academy. Si avvicina alla musica fin da bambina attraverso lo studio del violino e delle discipline di danza jazz e tip tap.

Diplomata al M.A.S.- Music, Arts & Show (in Danza,Canto,Recitazione) frequenta poi il Laboratorio Teatrale di Raul Manso e la scuola Cambiomusica di Brescia diretta da Giulia Fasolino ed Alfredo Golino e l’Accademia della Voce del M° Davide Scagno.

Nel 2008 scopre il Tango nelle milonghe milanesi e non lo abbandona più. Parte per Buenos Aires dove studia per un anno e frequenta El Academia Nacional de Tango diretta dal poeta Horacio Ferrer (Balada para un Loco) e Franco Finocchiaro. È allora che inizia a esibirsi nei locali di Buenos Aires e sotto la direzione del M° Carlos Rossi registra alcuni celebri brani di tango presso La Melophea Estudio. Studia danza con i Maestri di tango Carlos Copello, Aurora Lubiz, Virginia Pandolfi e Josefina Bermudez.

Nel 2011 giunge semifinalista nel Canevel Music Lab 2011 con un suo pezzo inedito “Fuego en el Alm”a da cui la regista Roberta Borgonovo della Scuola di Cinema di Milano ne ha tratto un videoclip. Il fisarmonicista francese Richard Galliano le fa aprire il suo concerto in occasione di Asti Musica 2011. Ha lavorato con Giuseppe Tornatore per la campagna fotografica P/E 2019 di Dolce&Gabbana e con il Trio Amaros interpreta i capolavori che Astor Piazzolla destinò a Milva.