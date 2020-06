Fino al 6 settembre 2020 le spiagge del Lido raggiungibili direttamente da Marghera con nuove linee di trasporto pubblico locale

Fino al 6 settembre 2020 il servizio AVM/ACTV della linea 6L Marghera – Venezia sarà potenziato prevedendo, in orari definiti, il prolungamento della corsa dell’autobus fino al Tronchetto in coincidenza con il ferry boat da/per il Lido di Venezia con transito per Piazzale Roma.

“L’Amministrazione comunale – dichiarano gli assessori alla Mobilità, Renato Boraso e alla Coesione sociale, Simone Venturini – ha voluto, anche per quest’estate, dare risposta ai cittadini del territorio di Marghera che desiderano raggiungere con i mezzi pubblici e a costi contenuti le spiagge del Lido di Venezia. Questa soluzione, che prevede l’utilizzo del Ferry-Boat, è molto attesa dalle famiglie e dagli anziani e consentirà inoltre di decongestionare le linee di navigazione per il Lido in partenza da Piazzale Roma, valorizzando le spiagge del Lido di Venezia. Un servizio che assume un valore ancora più importante se si considera il momento che stiamo vivendo e il grande impegno che, come Amministrazione, stiamo mettendo per sostenere la società di trasporto pubblico locale”.

Dello stesso avviso anche il prosindaco del Lido Paolo Romor e l’assessore Michele Zuin: “Mai come in questa estate è indispensabile mettere in atto tutte le strategie possibili per rendere il Lido sempre più attrattivo. Molto abbiamo fatto in questi anni grazie agli investimenti che hanno fatto dell’isola un vero e proprio fiore all’occhiello della Città. Con l’impegno e il coraggio degli operatori, che ringraziamo, le spiagge del Lido sono state tra le prime aperte in Italia, adottando rigidi protocolli contro il Covid-19. Un primato di cui siamo fieri”.

Nello specifico il servizio potenziato Marghera – P.le Roma – Tronchetto e Tronchetto – P.le Roma – Marghera, garantito in coincidenza con gli orari del Ferry-Boat, interesserà le seguenti corse giornaliere: linea 6L in partenza da via Correnti alle ore 7.42-9.22-17.42-19.22 e linea 6L in partenza dal Tronchetto alle 8.15-9.55-18.15-19.55.

Venezia, 19 giugno 2020