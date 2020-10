Come anticipato ieri, il Verona lavora al rinnovo di Davide Faraoni. L’esterno gialloblu è una delle pedine fondamentali dello scacchiere di Ivan Juric e il Verona si prepara a blindarlo. Serve però muoversi in fretta in quanto non mancano gli estimatori del giocatore dell’Hellas. La Fiorentina è la squadra maggiormente interessata, ma Faraoni sembra deciso a restare a Verona ancora per lungo tempo.