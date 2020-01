Fiume Piave: Bottacin sollecita Ministro Costa su ‘Grave di Ciano’, “Aspettiamo risposta chiarificatrice”

In vista del prossimo incontro del 19 febbraio, convocato dai prefetti di Treviso e Belluno, di tutti i soggetti istituzionali coinvolti nel progetto del bacino di laminazione previsto in località Grave di Ciano, nel comune di Crocetta del Montello (Treviso), l’assessore regionale all’ambiente Gianpaolo Bottacin torna a sollecitare (come aveva già fatto il 23 gennaio scorso) una risposta chiarificatrice del ministro per l’ambiente Sergio Costa sulle intenzioni del suo dicastero sul piano stralcio per la sicurezza del fiume Piave.

Con una nuova lettera, inviata oggi al ministero, Bottacin invita il responsabile delle politiche nazionali per la tutela del territorio a pronunciarsi sugli interventi da realizzare lungo il bacino del Piave, e in maniera specifica rispetto all’intervento delle ‘Grave di Ciano’: un intervento al quale – ricorda l’assessore regionale – è affidata la sicurezza idraulica e idrogeologica delle popolazioni rivierasche del basso e medio corso del fiume.