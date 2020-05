Fondazione Arena, Il Governo non ha ancora ricevuto la richiesta di deroga

Zardini: «Siamo al teatro dell’assurdo. La propaganda sta affossando la possibilità di riuscire ad avere la deroga »

Roma, 28 maggio 2020

«Stiamo parlando del nulla. Come detto dal Sindaco e da Cecilia Gasdia, il fantomatico protocollo di intesa ad oggi non è stato mandato a nessuno del Governo. Per cui come è possibile dire di no a chi deve ancora fare la domanda?».

Il deputato veronese Diego Zardini, commenta così le polemiche dei colleghi leghisti circa l’ordine del giorno al decreto liquidità, che neppure aveva nell’impegno la richiesta al Governo di derogare ai mille spettatori, come emerge dalla foto allegata.

«Occorre essere leali quando si chiede una collaborazione a tutti i partiti, questi metodi sono irrispettosi e inefficaci. Se si vuole una mano come ci è stata chiesta, noi per Verona ci siamo sempre, come quando con la riapertura dei termini della Legge Bray abbiamo salvato Fondazione dalla liquidazione già votata dal Cda di allora. Ci diano il Protocollo di sicurezza e speriamo sia ben fatto, perché deve correggere le linee guida del Comitato Tecnico Scientifico, che sapeva perfettamente che l’Arena di Verona come molti altri sito, stadi ecc. sono all’aperto e hanno tanti posti a sedere», aggiunge Zardini.