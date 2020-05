“Fondazione Arena, tanti annunci ma poche risposte: si confrontino le posizioni in commissione consiliare”

Anche sulla Fondazione Arena il Sindaco continua a parlare per slogan, mentre la realtà dei fatti evidenzia una gravissima carenza di confronto con la città, a partire dal mancato confronto con i lavoratori della lirica e delle loro organizzazioni sindacali, messi in cassa integrazione senza prospettive certe di ripartenza, passando per la mancanza di informazione al consiglio comunale.

Vista la mancanza di risposte, si chiede la convocazione urgente di una commissione consiliare nella quale audire e confrontare le posizioni della dirigenza della Fondazione Arena e quelle dei rappresentanti sindacali dei lavoratori.

Per il gruppo consiliare comunale Pd

Federico Benini, Elisa La Paglia, Stefano Vallani