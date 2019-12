Fotovoltaico a casa: focus su efficacia e risparmio

Quando si parla di fotovoltaico si fa riferimento ai numerosi vantaggi relativi all’energia solare che può essere convertita ed utilizzata sia per produrre elettricità, sia per il riscaldamento o raffreddamento degli ambienti.

Ecco perché moltissime persone sono già passate al fotovoltaico e ne hanno scoperto i tanti benefici e le molteplici funzionalità.

Quando si passa al fotovoltaico il primo pensiero è relativo al risparmio in bolletta collegato all’autoconsumo. Si tratta, naturalmente, di un aspetto decisamente positivo che però non è l’unico da tenere in considerazione.

In passato si tendeva a pensare che un impianto di questo tipo, con tanto di sistema per il controllo dei consumi, fosse un qualcosa ad appannaggio dei ricchi.

Niente di più sbagliato. Sebbene l’investimento da sostenere inizialmente sia importante, è vero anche che oggi nel nostro Paese sono previsti degli incentivi, che vengono erogati sotto forma di consistenti detrazioni fiscali, indirizzati a chi decide di passare al fotovoltaico. Questo significa che è diventato possibile ottimizzare anche la spesa per l’acquisto dei vari moduli, necessari alla realizzazione dell’impianto.

Non solo: se si completa il tutto andando anche a scegliere degli accumulatori per fotovoltaico come quelli proposti da E.ON, fornitore di energia attento a questa tematica e alle esigenze dei suoi utenti, è possibile avere a propria disposizione uno strumento innovativo che ha un ottimo valore aggiunto.

Qual è il suo scopo? Quello di consentire l’accumulo dell’energia che viene prodotta durante le ore diurne ma che viene, invece, richiesta durante le ore serali quando si ha la necessità di illuminare e riscaldare la propria casa. In questo modo, sarà possibile utilizzare l’energia solare in modo ulteriormente intelligente ossia nel momento in cui se ne ha più bisogno ed evitando gli sprechi.

Questi sono solo alcuni dei vantaggi che nel corso del tempo hanno reso più facile e conveniente optare per un impianto fotovoltaico, ottimo anche per salvaguardare l’ambiente e per ridurre sensibilmente il ricorso alle fonti energetiche esauribili.