Fuga di gas in casa nel veneziano, ferita 70enne

Una probabile fuga di gas ha provocato un’esplosione e il ferimento di una donna di 70 anni in un’abitazione in località Cesarolo nel comune di San Michele al Tagliamento (Venezia), illeso il marito della signora.

Sul posto, per mettere in sicurezza l’area, sono giunti i vigili del fuoco di San Donà di Piave, Portogruaro e San Vito al Tagliamento nonché i sanitari del Suem 118 che hanno portato la donna in ospedale.

L’abitazione, che ha subito pesanti danni, risulta del tutto inagibile ed è stata posta sotto sequestro per gli accertamenti del caso.

Fonte: ANSA.