Gallera, “Il 4 maggio non riapriamo senza condizioni”

“Se non ci saranno queste cose non si riaprirà, si riaprirà solo nella massima sicurezza”: così l’assessore al welfare lombardo Giulio Gallera ha risposto a Fabio Fazio che a ‘Che tempo che fa’ gli ha chiesto se in Lombardia si riaprirà tutto il 4 maggio in assenza di mascherine, test sierologici e guanti. “Tutti devono avere mascherine e guanti e deve essere misurata la temperatura prima di entrare al lavoro – ha spiegato Gallera – e poi c’è il tema del trasporto pubblico. Se si realizzano queste condizioni riapriamo, sennò no”.

“La nostra posizione è sempre stata chiara, ripartiamo secondo le indicazioni della scienza e con le modalità che ci dirà la scienza, e’ evidente – ha sottolineato – che non si riapriranno luoghi dove ci sono grandi assembramenti, i bar alla sera, i ristoranti, valuteremo le librerie e il resto sarà molto scaglionato con massime misure anticontagio, stiamo lavorando sulla sicurezza della vita quotidiana che sarà molto diversa”.

“Abbiamo sempre seguito le indicazioni dell’iss e lo faremo anche in questa fase, c’è un tavolo nazionale, condivideremo con il governo alcune posizioni, l’idea è aprire in sicurezza alcune attività”.

Fonte: ANSA.