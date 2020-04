GF Vip, vince la vicentina Paola Di Benedetto e dona tutto alla Protezione civile

È Paola Di Benedetto la vincitrice della quarta edizione del “Grande Fratello Vip”. Un trionfo a sorpresa quello della 25enne vicentina, suggellato dall’annuncio dato in diretta di voler donare l’intero montepremi (100 mila euro, ndr) alla Protezione civile per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Secondo classificato Paolo Ciavarro, terzo Sossio Aruta entrato a metà percorso; quarto Patrick Ray Pugliese, quinto Aristide Malnati e sesta Antonella Elia.

«È entrata una Paola coraggiosa, ma con un immenso bisogno di essere compresa. Quella che uscirà sarà una Paola consapevole del fatto che nel bene e nel male nella vita può comunque andare avanti da sola». Così l’ex Madre Natura di “Ciao Darwin” ha riassunto la sua esperienza all’interno della Casa più spiata d’Italia prima che Alfonso Signorini leggesse il verdetto del televoto, che ha premiato la modella e influencer vicentina con il 56% delle preferenze. «Grazie a tutti voi, grazie ad ognuno, non è mai abbastanza», ha detto Paola tra le lacrime, mentre si liberavano in cielo dei palloncini colorati con la scritta “Andrà tutto bene” a far scorrere i titoli di coda su un’edizione storica del reality (la più lunga di sempre, dall’8 gennaio all’8 aprile) e chiusa senza abbracci per via delle restrizioni legate all’emergenza coronavirus.

Fonte: ANSA.