Giorgetti: “Confermo la rabbia e lo sconcerto per il riscatto pagato per la liberazione di Silvia Romano”

A seguito delle polemiche scatenatesi da un post su facebook, il Vicepresidente del Consiglio Regionale del Veneto, Massimo Giorgetti, interviene in risposta al comunicato stampa del Gruppo Consiliare del PD: “Ribadisco la mia rabbia per un governo che, accettando il pagamento di un riscatto, ha di fatto finanziato gli jihadisti al-Shabaab, che secondo i dati resi noti dall’Africa Center for Strategic Studies di Washington, è il più letale gruppo jihadista in Africa.”

“Così facendo, inoltre, – prosegue l’esponente di Fratelli d’Italia – il Governo italiano ha messo in pericolo tutti i nostri connazionali che operano in quell’area, perché l’Italia si è dimostrata di poter essere un bancomat per il terrorismo.”

“Non voglio essere frainteso – continua Giorgetti – perché ciascuno è libero di fare le proprie scelte religiose, ma non posso non esprimere il mio sconcerto nel vedere ostentare, in quel contesto, l’adesione a quella stessa religione che i terroristi di Al-Shaabab vogliono imporre con la forza. Questo a parer mio è uno schiaffo a tutte quelle donne coraggiose che a quella sharia si ribellano in nome della libertà e della dignità e per questo vengono incarcerate, condannate, frustate in pubblico e spesso uccise.”

“A questo punto – prosegue il Vicepresidente del Consiglio regionale – sono io che chiedo ai colleghi del PD come tutto questo possa essere motivo di orgoglio per loro e per il loro governo.”

“Ritengo – conclude Giorgetti – di aver sempre onorato il mio ruolo di Vicepresidente del Consiglio Regionale garantendo i diritti dell’opposizione, ma questo non mi può impedire di essere uomo libero ed esprimere le mie opinioni anche se a qualcuno possono dare fastidio.”