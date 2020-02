Giorno del ricordo. Al Monumentale cerimonia per le vittime dell’esodo istriano e delle foibe

L’assessore alla Cultura Francesca Briani, questa mattina, ha partecipato alle cerimonie per il Giorno del Ricordo, che si sono tenute al Cimitero Monumentale. Al termine della messa di suffragio, sono state deposte due corone d’alloro davanti al monumento che ricorda le vittime dell’esodo e delle violenze che si perpetrarono sul confine orientale nei confronti della popolazione civile.

“Le celebrazioni del Giorno del Ricordo – ha detto l’assessore Briani – vogliono commemorare le vittime delle foibe e le centinaia di migliaia di esuli che furono costretti a lasciare le proprie terre a causa delle violenze, sul confine orientale, nei confronti degli italiani. Ma vogliono anche far conoscere e rendere condivisa una tragedia che per troppo tempo è stata taciuta. Perché il silenzio, che per decenni è caduto sul dramma dei profughi istriani, fiumani e dalmati, ha rappresentato una ferita profonda per quanti vissero quell’enorme tragedia”.