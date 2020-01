Giorno della Memoria: l’assessore Mar all’Ateneo Veneto per lo spettacolo “La Promessa”

L’assessore al Turismo, Paola Mar, ha assistito questo pomeriggio all’Ateneo Veneto allo spettacolo “La Promessa”, organizzato in occasione del Giorno della Memoria di lunedì 27 gennaio prossimo.

Lo spettacolo, scritto e diretto dallo scrittore italo-uruguaiano Milton Fernandez, è stato reso possibile dal Consolato dell’Uruguay di Venezia in collaborazione con la sezione di Venezia dell’associazione “Figli della Shoah”, l’Ateneo Veneto e l’associazione Milano Festivaletteratura. La rappresentazione è stata aperta dal saluto del presidente dell’Ateneo Veneto Gianpaolo Scarante e del console dell’Uruguay Claudio Scarpa, che ha letto un messaggio di ringraziamento del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Sul palco si sono esibiti gli attori Ilaria Nadin, Aldo Stella e Antonio Paiola, con introduzione della rappresentante dell’associazione Figli della Shoah Marina Scarpa Campos.

Lo spettacolo racconta di un anziano professore costretto a vivere in casa di riposo, dove la vita si riduce a un sereno scivolare verso l’oblio. Ha fatto promettere a sua nipote di non andare mai a trovarlo: non vuole che lei lo veda così. Ma quando la memoria comincia a vacillare, il professore richiama la nipote per affidarle quanto di più prezioso ha: i suoi ricordi, specie dell’Olocausto, che non devono andare perduti, perchè riguardano la dignità della sua esistenza, ma anche quella di coloro che verranno dopo di lui.