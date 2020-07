Giugno 2020 in Veneto: molte piogge e temperature diurne più basse della norma

In Veneto il primo mese dell’estate meteorologica si è dimostrato ancora

piuttosto instabile e fresco, specie nella prima parte, con temperature diurne

mediamente inferiori alla norma (media delle massime di 1.3°C inferiore alla

norma, tra le più basse dal 1992, dopo quelle del 1995 e del 1997) e molto

piovoso, risultando il secondo tra i più piovosi della serie storica, preceduto di

poco dal lontano giugno del 1995.

Per gran parte del mese, in modo particolare le prime due decadi, hanno

prevalso correnti cicloniche instabili relativamente fresche, con tempo assai

variabile e a tratti instabile su tutta la regione, precipitazioni generalmente a

carattere di rovescio o di temporale, anche associate a locali fenomeni intensi

accompagnati da grandinate. La frequente copertura nuvolosa e l’aria

relativamente fresca hanno inciso soprattutto sull’andamento delle

temperature massime, che sono risultate inferiori alla norma su tutta la

regione, specie sulle zone montane e pedemontane, mentre nella terza decade

la prevalente presenza dell’alta pressione, ha determinato una situazione più

tipicamente estiva con valori termici superiori alla norma di qualche grado.

Nell’arco del mese le piogge sono state ben distribuite, tuttavia le prime due

decadi sono state le più piovose, con quantitativi totali mensili superiori alla

norma in tutte le stazioni; la maggiore quantità di precipitazione si è registrata

sulle zone orientali delle Prealpi e della pianura, dove si sono generalmente

superati i 300 mm, localmente anche i 400, come a Follina (TV), mentre l’area

meno piovosa è risultata la pianura rodigina dove la cumulata totale è stata

compresa tra i 40 e i 100 mm. Le zone che hanno fatto registrare un surplus

pluviometrico rispetto ai valori normali più elevato sono state le zone prealpine

orientali e la pianura nord-orientale dove gli apporti mensili sono stati anche

più del doppio di quelli normali.