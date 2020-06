Gli italiani resteranno nel Belpaese per le vacanze estive

Le prossime vacanze estive saranno profondamente diverse da quelle di qualche anno fa. Bisogna rispettare una serie di provvedimenti e normative di sicurezza, quindi è necessario prepararsi adeguatamente.

Secondo recenti sondaggi, la maggior parte della popolazione trascorrerà le vacanze estive proprio nel Belpaese. Ben 9 italiani su 10 hanno deciso di restare nella penisola, per dare una boccata d’ossigeno alle strutture turistiche pesantemente colpite dall’epidemia da Covid-19, ma soprattutto per via dell’incertezza generata dalle possibili restrizioni all’estero.

Dal 14 maggio c’è stato un boom di prenotazioni, ed attualmente le mete più gettonate sono Alassio, Caorle, Jesolo ed il Salento, località molto amate negli anni ’60 e ’70.

In generale vanno forte le località marine e quelle di montagna, leggermente più indietro le città d’arte.

Per quanto riguarda le strutture ricettive le preferite sono le case-vacanza, forse perché è più facile evitare il contatto con estranei. A seguire gli hotel, gli agriturismi ed i bed & breakfast.

La prenotazione di case-vacanza in campagna è un trend molto significativo, in quanto indica la voglia degli italiani di riscoprire il piacere di vivere a stretto contatto con la natura. Bisogna considerare che l’accesso alle spiagge è più complesso, mentre non ci sono limitazioni per passeggiare tra boschi e foreste, purché si mantengano le opportune distanze.

Per quanto riguarda i servizi, al primo posto tra quelli richiesti c’è la cancellazione gratuita. Facile intuirne il perché: anche se il peggio sembra passato, c’è ancora un velo di incertezza relativamente al futuro. Avere la possibilità di disdire la prenotazione senza penali è quindi una soluzione molto richiesta dalle famiglie.

Al secondo posto c’è la piscina, per potersi godere un tuffo in acqua in ogni momento senza la necessità di superare i controlli per entrare nelle spiagge. Non è un caso che c’è stato un picco di prenotazioni di ville con piscine.

Al terzo posto c’è il giardino, a dimostrazione della rinnovata passione verso il verde.

Infine al quarto posto c’è il wi-fi, una comodità alla quale gli italiani non intendono rinunciare.

C’è poi da analizzare la questione relativa al trasporto: come raggiungere le mete turistiche? Anche se sono stati riattivati tutti i servizi di trasporto, le persone tendenzialmente preferiscono evitare aerei, treni e bus.

La soluzione migliore resta l’auto, oppure la moto, un mezzo che alla luce delle mutate situazioni sta scalando molte posizioni tra le preferenze dei turisti del Belpaese.

Chi non ha una moto non deve necessariamente acquistarla, ma può tranquillamente noleggiarla per un periodo di tempo stabilito.

Tra i servizi più apprezzati del settore c’è il noleggio a lungo termine moto e scooter di Rent4you, gruppo leader del settore che si differenzia dai competitor sia per l’ottimo rapporto qualità/prezzo, sia per una serie di modelli molto variegati.

Per i piccoli spostamenti gli utenti possono scegliere varie scooter, come il Piaggio Liberty o il Peugeot Belville; in alternativa per i lunghi tragitti c’è un’offerta molto diversificata di moto, come la Ducati Scrambler, la Kawasaki Z 650 o l’iconica Harley Davidson Sportster.