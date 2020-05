Gli stabilimenti balneari del Lido di Venezia e la Certosa Marina ottengono anche quest’anno la Bandiera blu

Al Lido di Venezia e alla darsena Certosa Marina viene nuovamente assegnata la “Bandiera blu”.

Il riconoscimento è stato virtualmente attribuito questa mattina durante la conferenza di presentazione delle Bandiere blu 2020, che quest’anno si è svolta per via telematica a causa dell’emergenza Covid-19. All’appuntamento, a cui sono intervenuti 280 rappresentanti dei diversi Comuni italiani, ha partecipato in rappresentanza dell’Amministrazione comunale l’assessore all’Ambiente Massimiliano De Martin.

Quest’anno le zone del Paese che possono vantare la Bandiera blu sono 195, 12 in più rispetto alle 183 dell’anno scorso.

“Voglio porre l’attenzione sull’eccezionalità del momento – ha sottolineato l’assessore De Martin. A livello nazionale si vuole puntare su un rilancio del turismo, da quello montano a quello balneare. La Bandiera blu è l’occasione per valorizzare le città che hanno coste rivierasche e danno garanzia ai propri ospiti di standard qualitativi elevati. Il riconoscimento è stato attribuito con l’auspicio di una rinascita di questi territori vocati al turismo balneare dopo questo periodo particolare. In quest’estate inconsueta speriamo che la bandiera blu porti a una nuova voglia di mare avvicinando i cittadini veneziani, metropolitani, regionali e anche, appena sarà possibile, i turisti stranieri affezionati alle nostre spiagge”.

La Bandiera blu simboleggia il mantenimento di standard e di politiche ambientali di qualità: gli operatori di Fee Italia, Foundation for Environmental Education, conducono dal 1987 uno studio annuale, concentrando l’attenzione soprattutto sulla qualità delle acque e sui servizi offerti. Rilevazioni e analisi vengono eseguite col supporto di Unep (il programma delle Nazioni unite per l’ambiente) e dell’Unwto (l’Organizzazione mondiale del turismo). L’ obiettivo è di indirizzare la politica di gestione locale delle numerose località balneari italiane verso processi di sostenibilità ambientale.

Venezia, 14 maggio 2020