Gondolieri sub: lunedì 6 gennaio nuova immersione in Rio di San Luca per recuperare i rifiuti sommersi

Dopo il successo dei primi sette interventi, l’ultimo lo scorso 1 dicembre sempre in Rio di San Luca, nel tratto da Palazzo Grimani a Campo Manin, i gondolieri sub dell’associazione di categoria Gondolieri di Venezia, con il sostegno del sindaco Luigi Brugnaro e dell’Amministrazione comunale, si preparano ad immergersi nuovamente.

L’appuntamento è per lunedì 6 gennaio 2020 dalle ore 8 alle 14 e, come poche settimane fa, l’attenzione si concentrerà su rio di San Luca nel tratto compreso tra campo Manin fino al Ponte di Piscina di Frezzaria, sul rio dei Barcaroli, nel sestiere di San Marco.

L’intento è di replicare i risultati raggiunti fino ad oggi che hanno permesso ai gondolieri sub, supportati da una decina di collaboratori volontari, di recuperare dai fondali ripuliti oltre 4 tonnellate di rifiuti vari come centinaia e centinaia di pneumatici, bottiglie, lattine, cavalletti delle passerelle dell’acqua alta, lavandini, caldaie, tubazioni, fusti di birra usati, biciclette, sanitari, 2 motori fuoribordo e materiale edile vario.

Per consentire di operare in sicurezza, la Direzione Servizi al cittadino e imprese – Settore Mobilità e Trasporti ha emanato un’ordinanza che prevede alcune limitazioni alla viabilità acquea nella zona interessata (l’atto è disponibile a questo link). Il provvedimento prevede, dalle ore 8 alle 14 (salvo condizioni meteo avverse) il divieto di transito di tutte le imbarcazioni sia a remi che a motore nel tratto di rio interessato dalle immersioni, ad eccezione delle imbarcazioni operanti per l’intervento e in servizio di vigilanza. Viene consentita anche la circolazione di unità in servizio di trasporto pubblico non di linea (taxi e noleggio con conducente) esclusivamente se dirette a luoghi di sbarco compresi tra campo Manin e campo San Moisé.

Le immersioni proseguiranno con cadenza mensile fino ad aprile 2020. Nel dettaglio, i prossimi interventi sono in programma, tutti dalle ore 8 alle 14, il 2 febbraio in Rio della Fava; il 15 marzo in Canal Grande, a ridosso della riva da Palazzo Grimani a Ca’ Farsetti (senza prevedere alcuna interruzione della navigazione) e il 19 aprile in Rio San Polo.

Venezia, 2 gennaio 2020