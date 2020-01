Gondolieri sub: rinviata l’immersione del 2 febbraio

L’immersione dei gondolieri sub in programma per domenica 2 febbraio in Rio della Fava, a Venezia, sarà rinviata a data da destinarsi. L’annullamento si rende necessario a causa delle misure di sicurezza prese in occasione del disinnesco dell’ordigno d’aereo della seconda guerra mondiale di 500 libbre rinvenuto in via Ferraris a Marghera. Le operazioni, previste proprio il 2 febbraio, comporteranno il blocco della viabilità ferroviaria, terrestre ed acquea, sia pubblica che privata, dalle ore 7.30 fino al termine dell’intervento.

La prossima immersione dei gondolieri sub sarà quindi domenica 15 marzo nel tratto compreso tra Palazzo Grimani e Ca’ Farsetti.