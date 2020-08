Grand Hotel di Castrocaro lancia la sfida Wellness al Covid 19

La sanificazione post Covid19 e i protocolli di sicurezza si coniugano per la prima volta con il wellness. In effetti fra le sfide post Covid, focalizzate sulla sanificazione e la gestione sicura di edifici aperti al pubblico, quella giocata con successo da Bureau Veritas Italia, attraverso l’applicazione dei protocolli fissati dal suo metodo Safe Guards al Gran Hotel Castrocaro-Long Life Formula, occupa di certo una delle posizioni di prima fila.

Qualità, dimensioni, ma specialmente caratteristiche dell’attività anche con una propensione spiccata nel settore del wellness e quindi del servizio erogato alla clientela, connotano infatti l’hotel collocato sulle colline della Romagna non solo come un centro di accoglienza alberghiera di livello, ma come una struttura integrata dotata di Spa e quindi in grado di erogare prestazioni di alta qualità.

Proprio questa caratterizzazione ha posto Bureau Veritas Italia nella posizione di progettare piủ che semplicemente verificare l’applicazione di protocolli di sicurezza post Covid19 in grado di garantire affidabilità massima sia alla clientela sia al personale dipendente, anche e specialmente in attività, che presentavano maggiori complessità come quelle connesse al wellness.

Bureau Veritas ha svolto l’attività di “audit” e quindi di verifica puntuale e capillare nell’applicazione delle norme e nelle procedure previste nel suo protocollo Safe Guard, fornendo quindi quelle risposte di validazione che erano e sono indispensabili per una struttura che fa della sicurezza qualitativa uno dei suoi fattori distintivi.

Lucia Magnani, Ad di LONGLIFE Fomula srl afferma: “Il nostro impegno è quello di garantire ai nostri dipendenti e ospiti un luogo tranquillo in cui sentirsi al sicuro. Per questa ragione abbiamo pensato di avvalerci di un ente di sicurezza e di sottoporci a un controllo rigoroso di tutti i processi di sicurezza. La nostra azienda appartiene infatti a una holding sanitaria che ha trasferito al Grand Hotel Castrocaro Long Life Formiula e alla Lucia Magnani Health Clinic rigore per i processi di sanificazione degli ambienti e attenzione ai protocolli e percorsi di sicurezza. Siamo orgogliosi di aver superato le rigorose verifiche proposte in essere dagli ispettori di Bureau Veritas”.