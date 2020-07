Gribaudi nel gruppo cultura di Confindustria. Presidente del Veneto, “Un riconoscimento all’impegno delle donne imprenditrici e alla sensibilità culturale veneta”

“Sono certo che l’esperienza e le capacità di Mariacristina Gribaudi, dimostrate negli ultimi anni alla guida della Fondazione Musei Civici di Venezia saranno un notevole valore aggiunto nel Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria. Congratulandomi per il nuovo incarico, invio il mio augurio di buon lavoro”.

Così il Presidente della regione del Veneto esprime la sua soddisfazione per la nomina dell’imprenditrice di Conegliano, su proposta della Presidente di Assindustria Veneto Centro, nel prestigioso gruppo di lavoro.

“La scelta di Gribaudi – conclude il Governatore – premia l’impegno delle donne, non solo in campo imprenditoriale ma anche in quello socioculturale, ed è anche un segno di grande attenzione a quella sensibilità da sempre presente nella nostra regione verso il mondo della cultura”.