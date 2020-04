Una festa in terrazza con tanto di grigliata e musica ad alto volume è stata interrotta oggi dalla Polizia a Padova, nell’appartamento di una palazzina di Via Trieste, nel centro cittadino. A segnalare il ‘party’, in spregio alle norme di sicurezza per il Coronavirus, è stato un inquilino dello stabile. Alla festa stava prendendo parte una dozzina di ragazzi. Sono stati tutti identificati e sanzionati.

Fonte: ANSA.