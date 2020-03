Gruppo Grigolin dona 40 mila euro all’Ulss 2 marca trevigiana. Assessore Donazzan: “I veneti sempre grati ad imprenditori così solidali”

Il Gruppo Grigolin, azienda leader a livello nazionale nel settore del calcestruzzo e delle infrastrutture con oltre un migliaio dipendenti e un centinaio di siti produttivi, ha donato 40.000 euro all’ULSS 2 Marca Trevigiana per acquisti urgenti legati al superamento dell’emergenza COVID-19.

L’assessore regionale al lavoro del Veneto Elena Donazzan, a cui la famiglia Grigolin si era rivolta per definire gli estremi di questa donazione, ha espresso il ringraziamento proprio e della Regione del Veneto con una lettera indirizzata al fondatore Roberto Grigolin e alle figlie Camilla e Benedetta.

“Il nostro sistema sanitario, nel suo complesso, è messo a durissima prova ma sta dando un segnale di reazione e gestione dell’emergenza straordinario, con l’impegno di tanti uomini e donne e del loro indefesso spirito di servizio – scrive l’assessore Donazzan – sono certa riusciremo a superare tutto questo, insieme, come comunità, riscoprendoci oggi, forse più di ieri, come la Nazione che talvolta ci dimentichiamo di essere”.

”La reazione a questa situazione non si misura infatti solamente dalla capacità organizzativa delle istituzioni o dai mezzi a disposizione delle autorità o dalla durezza delle misure intraprese, ma anche dal valore dei singoli cittadini – continua Donazzan – valore che voi e le vostre aziende avete saputo dimostrare anche in questa difficile occasione attraverso l’importante donazione che avete voluto far pervenire. I veneti vi ringraziano e non dimenticheranno mai la vostra generosità”.

Non si è fatto attendere il commento della famiglia Grigolin, attraverso una dichiarazione congiunta delle sorelle Benedetta e Camilla Grigolin: “Abbiamo voluto contribuire a questa lodevole iniziativa perché sentiamo una grande responsabilità nei confronti della terra che ha permesso al nostro gruppo di crescere e che oggi è afflitta e provata. Questa situazione mette alla prova noi tutti come comunità: dare il nostro contributo ci è parso un gesto doveroso che ci auguriamo possa essere imitato presto da molti altri imprenditori veneti”.