Happy Friday 2020: domani il primo appuntamento dell’anno con “Aspettando i saldi”

Continua anche nel 2020 l’ormai tradizionale appuntamento con “Happy Friday”, che torna domani, venerdì 3 gennaio, dalle ore 15, con la speciale edizione “Aspettando i saldi”. Coinvolti come sempre negozi e pubblici esercizi in tante vie del centro città, che proporranno speciali promozioni per l’acquisto dei loro prodotti.

Per chi vorrà raggiungere il centro di Mestre in auto la sosta nei piazzali e negli stalli strisce blu di Mestre sarà gratuita dalle ore 15 alle 20. Sono escluse le aree di Marghera, San Giuliano (Porta Rossa, Blu e Gialla), Piazzale Roma e Vega (vie Pacinotti, Ferraris e dell’Elettrotecnica). Con i coupon distribuiti dagli esercizi aderenti all’iniziativa la prima ora di parcheggio al Park Costa (per sole autovetture-no GPL aperto h24) e al Park Candiani sarà gratuita.

Dopo l’appuntamento del 3 gennaio “Happy Friday” tornerà il 21 febbraio, 24 aprile, 22 maggio, 19 giugno, 24 luglio, 28 agosto, 25 settembre, 31 ottobre, 27 novembre, 11 dicembre.

Venezia, 2 gennaio 2020