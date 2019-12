Hellas Verona FC. Presentata al Bentegodi la GLS-Christmas Cup: aiutiamo ABEO con lo sport!

Verona – Due giorni di calcio, con l’intento di fare del bene. Tutto pronto per la GLS-Christmas Cup, dedicata alla categoria Under 14 e giunta alla quarta edizione, che per quest’anno si svolgerà nelle case delle giovanili gialloblù, l’Antistadio ‘Tavellin’ e l’Olivieri Stadium, dal 27 al 28 dicembre.

Il programma del torneo amichevole è stato svelato in mattinata presso la sala stampa dello stadio ‘Bentegodi’, a due passi dalla sede del torneo che vedrà l’Hellas aprire le danze contro il Monza alle 10.30 di venerdì 27 dicembre. Le altre partecipanti saranno formazioni di livello come Atalanta, Alessandria, Parma e Vicenza, per un totale di 9 appassionanti sfide che culmineranno con la finalissima di sabato 28 dicembre (ore 12.30) all’Antistadio.

Parte importante dell’intera manifestazione sarà la raccolta fondi organizzata assieme all’ASD Ex Calciatori dell’Hellas Verona, che saranno presenti all’ingresso dei campi con i loro stand per raccogliere le offerte libere degli appassionati che vorranno essere presenti, che saranno interamente devolute ad ABEO Verona.

A presentare il torneo, nella foto, Massimo Margiotta (responsabile Settore Giovanile Hellas Verona), Simone Vicentini (Direttore Generale GLS Enterprise) e Alberto Bagnani (Vice Presidente ABEO Verona).