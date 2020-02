Hit show Vicenza. Assessore Istruzione Regione: “Promuovere conoscenza sulla caccia per difenderla dai pregiudizi”

L’Assessore Regionale all’Istruzione e Lavoro del Veneto ha partecipato ad ‘Hit Show’, la fiera della caccia in corso a Vicenza. L’Assessore è intervenuta al convegno “Studiare e conoscere la caccia per superarne i pregiudizi” promosso dall’ANLC, Associazione Nazionale Libera Caccia: “l’arte venatoria – ha detto tra l’altro- è molto più di una passione: è un settore economico di grandissima rilevanza per il Veneto e per l’Italia. Per questo serve promuovere conoscenza in tema di caccia per difenderla dai pregiudizi”.

“È importante che si faccia formazione, anche tra i più giovani: ho apprezzato il lavoro in tal senso di Libera Caccia che, in collaborazione con l’Università Cà Foscari di Venezia, ha promosso un master nella gestione del patrimonio faunistico venatorio”, ha concluso l’Assessore Regionale.