“Hostaria Verona” VI edizione, al via la prevendita biglietti con tante novità

Apre oggi la prevendita online per la VI edizione del Festival “Hostaria” Verona, in programma dal 9 al 11 ottobre 2020. La prima manifestazione dell’anno dedicata al vino e all’enoturismo avrà un nuovo percorso di degustazioni ed eventi tra piazza Bra, piazza dei Signori e Cortile Mercato Vecchio, che permetterà a espositori e pubblico di socializzare e divertirsi in totale sicurezza, tra novità e sorprese.

In questa fase, i biglietti sono disponibili esclusivamente su www.hostariaverona.com. Poiché il numero dei ticket sarà ridotto per contingentare e controllare gli ingressi, il consiglio è di acquistarli in prevendita per non restarne sprovvisti.

Vista le difficoltà di questo periodo storico, l’Associazione Culturale Hostaria Verona ha inoltre deciso di rinunciare a diversi spazi gastronomici a favore dei ristoratori del centro. A loro, infatti, sarà dedicata una delle novità di quest’anno, il biglietto “Soave Hostaria” in collaborazione con il Consorzio Tutela Vini Soave; una particolare tipologia di ticket che include, oltre ai token per degustare i vini del festival, anche un voucher da utilizzare nei ristoranti e osterie del centro che aderiscono all’iniziativa.

BIGLIETTI-NOVITÀ DELLA VI EDIZIONE

Durello&Friends a Hostaria, il grande evento nell’evento. Un’area dedicata alla denominazione di origine controllata nella splendida cornice della Loggia di Piazza dei Signori, che dà il nome anche all’omonimo biglietto.

“Piazzetta del Custoza & del Garda Doc”, uno spazio dedicato aiConsorzio Tutela Vino Custoza e Consorzio Garda Doc, dove tutti gli avventori potranno degustare i vini presso gli stand consortili, utilizzando i token speciali forniti con il biglietto.

Piazza dei Signori ospiterà, inoltre, un’area dedicata allespecialità di maredi Fondazione Città di Caorle e alle cantine ospiti delle altre regioni.

Oltre alle nuove tipologie di biglietto descritte sopra, resteranno confermati il biglietto Classico e il gettonato biglietto di Coppia che offrirà un’esperienza per vivere la città da un altro punto di vista.

Anche quest’anno il pubblico troverà una serie di vini dal pregio diverso, in modo da sperimentare vari livelli di degustazione. L’assaggio di alcuni vini vale 2 o 3 token degustazione; ad esempio, varranno 3 gettoni l’Amarone DOCG, il Recioto DOCG, il Passito e quelli valutati Top dai sommelier della giuria di Hostaria.

SICUREZZA

Altro aspetto fondamentale su cui ha investito l’organizzazione è quello relativo alla sicurezza. Nelle aree del Festival verranno collocati adesivi a pavimento per garantire il distanziamento sociale, tutti gli espositori e il personale useranno la mascherina e seguiranno le normative vigenti in materia di sicurezza.

“È con grande entusiasmo che annunciamo l’apertura delle vendita dei biglietti per Hostaria Verona 2020.– dichiara Alessandro Medici, presidente dell’Associazione Culturale Hostaria Verona –. Abbiamo lavorato tanto negli scorsi mesi nonostante il lock-down e stiamo ancora lavorando a pieno ritmo affinché la manifestazione riesca secondo i nostri standard e seguendo la filosofia di sempre, seppur con le dovute precauzioni. Non ci siamo lasciati abbattere e abbiamo proseguito con passione, cercando di proporre molte novità anche in un anno così difficile, come ad esempio il biglietto Soave Hostaria legato ai ristoranti. Vi aspettiamo il 9, il 10 e l’11 ottobre con lo stesso entusiasmo di sempre nel cuore di Verona”.

Durante le giornate del Festival i biglietti verranno venduti direttamente ai seguenti cash point:

Ingresso Piazza Brà (cassa 1)

Ingresso Piazza dei Signori (cassa 2)

Orari Hostaria 2020

Venerdì 9 ottobre dalle 18.00 alle 23.00, chiusura casse alle 22.00

Sabato 10 ottobre dalle 11.00 alle 21.00, chiusura casse alle 20.00

Domenica 11 ottobre dalle 11.00 alle 20.00, chiusura casse alle 19.00

Eventuali gruppi di almeno 15 persone o agenzie possono avere promozioni ulteriori scrivendo a info@hostariaverona.com

Il programma integrale delle singole giornate verrà reso noto a breve .

Il Festival Hostaria è curato dall’Associazione Culturale Hostaria con la co-organizzazione del Comune di Verona e il patrocinio della Regione del Veneto, con la collaborazione del Gruppo Editoriale Athesis, il supporto di Fondazione Città di Caorle, CereaBanca, Monte Veronese, ATV, AMT, Acque Veronesi e la partecipazione di Consorzio Tutela Vino Lessini Durello, Consorzio Tutela Vini Soave, Consorzio Garda Doc, Consorzio Tutela Vino Custoza.