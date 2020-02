I consigli per una Verona all’insegna della sostenibilità

Verona ha un’anima Green che esprime, assieme ai suoi abitanti, con l’organizzazione e la promozione di iniziative rispettose dell’ambiente e della natura. Esistono, infatti, diverse realtà che si impegnano in attività ecosostenibili: negozi alimentari, punti ristoro, aziende agricole bio e a chilometro zero, negozi di abbigliamento e di cosmesi e anche imprese edili.

Ecco perché questa città può diventare un esempio per il resto del Paese, diventando una vera e propria città ecosostenibile. Nonostante sia già in procinto di diventarlo, cosa può fare questa città per diventare sostenibile al 100%?

Innanzitutto, è molto importante far attenzione a effettuare al meglio la raccolta differenziata, soprattutto per quanto riguarda i rifiuti pesanti che sempre più spesso vengono abbandonati per strada. Un concetto che tutti devono assimilare è quello di utilizzare le apposite isole ecologiche e, prima di buttare un elettrodomestico, valutare se ripararlo avvalendosi di professionisti in riparazione elettrodomestici a Verona .

Ma quali sono gli altri elementi che non possono mancare in una città che si definisce sostenibile? Nuovi modelli di edilizia, trasporti, uso del terreno e produzione e consumo di energia sono solo alcuni degli elementi che rendono una città realmente smart. Vediamo insieme gli altri dettagli fondamentali per rendere una città davvero green.

1. Telelavoro: lavorare da casa ha i suoi pro e i suoi contro, ma tra i pro c’è sicuramente la riduzione di traffico, smog e inquinamento dell’aria. Adottando lo smart working, quindi, non solo aumenta la qualità della vita del lavoratore ma si aiuta anche l’ambiente.

2. Veicoli a basso impatto ambientale: già adottati in molte città, in futuro costituiranno gli unici mezzi di trasporto possibili.

3. Orti urbani e tetti verdi: incentivare le aree verdi aiuterà ad assorbire la CO2 in città, rendendo l’aria più respirabile.

4. Code elettroniche: permetteranno di prenotare il proprio turno direttamente dal web senza fare inutili attese e senza perdite di tempo.

5. Pagamenti via web: la possibilità di effettuare micro pagamenti dal web permetterà di facilitare e velocizzare tutte le operazioni di pagamento.

6. Collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione: il dialogo e la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica aumenterà il loro livello di informazione e sensibilizzazione nei confronti dei temi ambientali ed ecosostenibili.

7. Buoni mobilità: incentivi per coloro che dimostrano di spostarsi utilizzando mezzi sostenibile

8. Wi-fi gratuito nelle aree pubbliche: come già accade in molte città italiane, la connettività in città è una risorsa indispensabile.

9. Razionalizzazione dell’edilizia: ovvero recupero e razionalizzazione degli immobili

10. Home e builinding automation: tutte quelle tecnologie di automazione che renderanno possibile il controllo e la supervisione di edifici e abitazioni per una maggiore sicurezza.

Insomma, per diventare una vera città sostenibile, Verona deve ambire ad essere una città partecipata, informata, ben governata che dispone di una mobilità intelligente, di un vivere sociale dinamico, di nuovi modelli di gestione della mobilità che valorizzino il trasporto pubblico.

La città del futuro deve essere capace di sfruttare tutte le moderne tecnologie, in modo tale da ottenere l’efficienza energetica e, inoltre, deve valorizzare il proprio patrimonio ambientale e culturale rendendolo un bene comune.