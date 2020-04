I notai del comune di Sona uniti per offrire consulenza gratuita durante emergenza Covid 19.

Capire quanto importante e preziosa, ma spesso sconosciuta possa essere una consulenza

notarile è determinante. Anche e soprattutto in tempo di situazione emergenziale generata da Covid

19, che cattura e distoglie da energie e attenzione cose e persone.

Il ruolo del notaio è una risorsa preziosa perché si pone come garante di legalità nei confronti

sia del cittadino quanto dello Stato. Quanto da lui redatto ha un alto valore legale nel corso degli

anni. E’ un modo per essere sicuri che quanto stiamo facendo sia conforme alle leggi in vigore.

“L’obiettivo del Comune di Sona e dell’Assessorato alle Attività economico produttive è

affiancare i cittadini, commercianti, gli artigiani le imprese, in modo particolare in questa delicata

fase in cu necessitano di supporto per sapersi orientare , operare le scelte più indicate , risolvere

questioni sospese” afferma il Sindaco Gianluigi Mazzi.

I Notai di Sona, uniti, si sono resi disponibili via mail o via telefono per offrire questo servizio

in diverse materie giuridiche che spaziano dai trasferimenti immobiliari, alle successioni, al diritto

societario, alla consulenza fiscale e catastale sino ad arrivare alla sistemazione e agli allineamenti

catastali, alle dichiarazioni e successioni telematiche. Un mondo vasto e complesso.

“Competenza e alta professionalità possono davvero fare al caso di molti per impostare le

proprie azioni e non incorrere in rischi. Cerchiamo il nostro Notaio di fiducia fra quelli proposti

nell’elenco e rivolgiamoci per tempo alla Sua consulenza. La disponibilità, oggi gratuita e accolta

con soddisfazione per la durata del tempo del Corona Virus, la possiamo continuare a scoprire nei

nostri notai di Sona e ritrovarla nelle stesse persone anche dopo la situazione emergenziale per

guadagnare in meritato tempo e tranquillità – conclude l’Assessore Catalano