I veneti apprezzano i conti online e i benefici della gestione del denaro tramite app

Padova è la città che apprezza di più i benefici di un conto online senza commissioni nascoste: è prima per numero di account, per l’utilizzo in Italia e all’estero e per la quantità di denaro messo da parte

Gli abitanti di Belluno spendono le cifre più alte nei ristoranti e per lo shopping nei negozi fisici, Venezia spende di più per lo shopping online

Gli utenti di Venezia e Belluno utilizzano la funzione per mettere denaro da parte più di quelli di altre cittá

4 febbraio 2020

Mentre in Italia si continua a discutere su pagamenti digitali e contante, Revolut – conto online già scelto da oltre 10 milioni di utenti in Europa e 350.000 in Italia – ottiene ogni giorno maggiore attenzione da parte degli utenti delle principali città del Veneto – Verona, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Treviso e Belluno – poichè in migliaia hanno deciso di iniziare a utilizzare la tecnologia per gestire le proprie finanze.

In particolare, Padova mostra la più alta percentuale di abitanti* che hanno deciso di aprire un conto con Revolut – seguita da Verona e Venezia – mentre Padova e Rovigo mostrano il più alto numero di pagamenti effettuati all’estero negli ultimi sei mesi. Venezia, seguita da Padova, registra il più alto numero di pagamenti effettuati con Revolut durante l’ultimo mese.

Mettere denaro da parte utilizzando lo smartphone

Gli utenti di Padova mostrano di comprendere appieno le opportunità offerte dalla tecnologia per gestire il proprio denaro. Infatti, nell’ultimo anno hanno utilizzato il Salvadanaio di Revolut per mettere da parte oltre 230.000 euro, seguiti dagli utenti di Verona, con oltre 110.000 Euro.

La funzione “Salvadanaio” permette agli utenti di mettere da parte del denaro per i propri obiettivi personali – come un viaggio, una bicicletta o l’ultimo device tecnologico – in modo estremamente facile, arrotondando i pagamenti effettuati con carta o con dei pagamenti singoli o ricorrenti. La percentuale di utenti più bassa che ne approfittano, invece, si registra a Rovigo.

Per quali spese viene utilizzato maggiormente il conto

In quasi tutte le città analizzate, gli utenti utilizzano le carte fisiche e virtuali collegate al conto per pagare rispettivamente ristoranti, supermercati e trasporti. A Padova, invece, la terza voce di spesa dopo ristoranti e supermercati é lo shopping online.

Ristoranti e shopping: chi spende di più e chi di meno

La città in cui si è spesa la cifra più alta per i ristoranti durante il mese scorso è Belluno, con una spesa media per utente di 129 Euro, mentre la cifra più bassa si registra a Padova, con 93 Euro a utente. Gli abitanti di Belluno sono anche quelli che spendono di più per lo shopping nei negozi fisici (in media 222 Euro a persona nell’ultimo mese), seguiti dai vicentini con 165 Euro, mentre Rovigo è la città in cui si spende meno sia nei negozi fisici (59 Euro) sia per lo shopping online, con 57 Euro di media.

Sicurezza e Donazioni

Il 42% degli abitanti di Rovigo ha deciso di beneficiare della tecnologia e di un maggiore livello di sicurezza personalizzando impostazioni relative ai pagamenti online, contactless o a strisciamento, cosí come prelievi ATM e la possibilità di bloccare e sbloccare la propria carta tramite app. Anche a Verona e Padova almeno il 40% degli utenti ha fatto lo stesso e ciò dimostra quanto le persone comprendano l’importanza di livelli di sicurezza più elevati quando si tratta di gestire il proprio denaro.

Alcuni utenti hanno anche deciso di donare in beneficenza agli enti partner di Revolut – come WWF e Save the Children, tra gli altri – e gli abitanti di Vicenza e Treviso si sono rivelati essere i più generosi tra le sette città analizzate.

Il piano Revolut Standard permette agli utenti di creare in pochi minuti un conto dal proprio smartphone per spendere e trasferire denaro in tutto il mondo, cambiare valuta direttamente all’interno dell’app, gestire il proprio denaro tramite categorie di spesa e controllo del budget, mettere da parte gli spiccioli, donare in beneficenza, investire in criptovalute e in frazioni di azioni senza commissioni.

* Percentuale calcolata come numero di utenti Revolut sul totale abitanti di ogni città

Informazioni su Revolut

Revolut é stata fondata nel luglio 2015 da Nik Storonsky and Vlad Yatsenko, ex trader di Credit Suisse e Deutsche Bank, con l’obiettivo di diventare un’alternativa digitale alle banche tradizionali. Il successo di Revolut é stato determinato dalla possibilitá di spendere e trasferire denaro all’estero al tasso di cambio interbancario. Da allora l’azienda ha attratto oltre 10 milioni di clienti in Europa grazie alle impostazioni di spesa, controllo del budget ed exchange di criptovalute.

A oggi, Revolut ha raccolto circa 340 milioni di Dollari di investimenti da Venture Capitalist affermati come Index Ventures, Ribbit Capital, Balderton Capital e DST Global.