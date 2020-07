Ideal Standard: nuovo incontro, prosegue monitoraggio Regione Veneto su prospettive sito Trichiana

Venezia, 17 luglio 2020

Convocato dall’assessore al lavoro Elena Donazzan e gestito dal coordinatore dell’Unità regionale crisi aziendali Mattia Losego, si è svolto oggi in videoconferenza un nuovo vertice su Ideal Standard (il gruppo che ha rilevato l’ex Ceramiche Dolomite di Trichiana) in merito allo stato di avanzamento dell’attuale situazione aziendale dell’unico sito italiano.

Nello specifico, i temi oggetto di attenzione dell’incontro di oggi tra rappresentanza aziendale, parti sindacali e Regione Veneto, hanno riguardato lo stato di salute dell’azienda in termini di volume di produzione, le iniziative che l’azienda intende mettere in campo per quanto concerne l’adeguamento delle competenze dei lavoratori e i necessari investimenti per garantire la competitività su scala internazionale del sito produttivo di Trichiana.

Rispetto allo scenario attuale i rappresentanti dell’azienda hanno spiegato come l’attuale contesto di incertezza, connesso alla crisi sanitaria ed economica da Covid 19, non consenta al gruppo di avere una visione di medio-lungo periodo, ma solo una prospettiva a breve termine.

Dopo ampio confronto, il tavolo si è riaggiornato a metà settembre al fine di consentire all’azienda di fornire una prospettiva di medio-lungo periodo per quanto concerne l’allocazione dei volumi produttivi presso i vari siti europei, e in particolare in quello bellunese, le strategie di consolidamento delle competenze dei lavoratori e di programmazione degli investimenti produttivi, al fine di consentire al sito italiano di Ideal Standard di mantenere i suoi livelli di competitività nel mercato internazionale